مبخوت.. احتفالية نجم استثنائي

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

يعتبر إحراز لقب الهداف التاريخي، أعظم الألقاب الفردية وشرفاً لأي لاعب يمثل منتخب بلاده، والاحتفاء به أقل ما يقدم لنجم استثنائي حطم الأرقام القياسية، وعقب عودة لاعبي منتخبنا الوطني من استحقاقات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023، احتفلت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة بأيقونة الكرة الإماراتية، علي مبخوت، في حفل مبسط جمع أسرة الفريق من لاعبين وجهاز فني وأعضاء مجلس إدارة.

ودار جدل حول عدد أهداف مبخوت الدولية، حيث سجلها «فيفا» والاتحاد الآسيوي 55 هدفاً، في ظل اقتطاع 5 أهداف سجلها مبخوت في مباريات ودية رسمية للمنتخب إلا أنه بكل الأحوال قد حطم رقم عدنان الطلياني 53 هدفاً، وأصبح الهداف التاريخي. وينافس مبخوت على صدارة هدافي التصفيات المشتركة للمونديال والآسيوية، ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، خلف السوري عمر السومة 7 أهداف.