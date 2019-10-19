رونالدو.. أسطورة الأهداف

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كريستيانو رونالدو هو اللاعب السادس فقط الذي يسجل 700 هدف خلال مسيرته المهنية من ركلة جزاء في مباراة جمعت البرتغال وأوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة يورو.

الطريق أمام المهاجم البرتغالي لا يزال طويلاً ليتمكن من الوصول إلى الرقم القياسي الذي سجله كبير الهدافين التشيكي _ النمسوي جوزيف بيكان.

أهداف رونالدو

المنتخب

95

سبورتينغ

5

مانشستر يونايتد

118

ريال مدريد

450

يوفنتوس

32

معدل تهديف رونالدو

0.85 هدف لكل مباراة

معدل أهداف ميسي

0.84 هدف لكل مباراة

ألقاب رونالدو

الدوري 6

3 إنجليزي

2 إسباني

1 إيطالي

دوري الأبطال

5

4 مع ريال مدريد

1 مع مانشستر يونايتد

كأس العالم للأندية

4

3 مع ريال مدريد

1 مع مانشستر يونايتد

05

البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات «بالون دو أور»، بينما على المستوى القاري حصل على جائزة «يويفا» كأفضل لاعب في أوروبا 6 مرات.

1.1

رونالدو يمتلك أعلى معدل تهديفي في تاريخ ريال مدريد، حيث سجل 450 هدفاً في 438 مباراة لعبها النجم البرتغالي مع الفريق الملكي، بمعدل تهديف 1.1 هدف لكل مباراة.