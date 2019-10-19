دبي تحتضن أول بطولة للريشة الطائرة في الهواء الطلق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتضن دبي حدثين مهمين على مستوى لعبة الريشة الطائرة، حيث ستكون مسرحاً للنسخة الثانية من بطولة دبي للتحدي «Dubai International Challenge 2019» بدعم من مجلس دبي الرياضي.

أما الحدث الثاني فيتمثل في استضافة دبي لبطولة الريشة الطائرة في الهواء الطلق «Dubai AirBadminton 2019» وتعد البطولة هي الأولى في العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق، وهي عبارة عن برنامج جديد لممارسة اللعبة في المتنزهات والشواطئ، وقد أطلق الاتحاد الدولي للريشة الطائرة للهواء هذه المنافسات في شهر مايو 2019 لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة اللعبة في مختلف الأماكن.