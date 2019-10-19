استقبال بالورود لأبطال فريق الشارقة للدراجات المائية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل علي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق نادي الشارقة للدراجات المائية، لدى عودته مساء أول من أمس قادماً من أمريكا، بعد تحقيق سبعة مراكز في صدارة منافسات بطولة العالم للدراجات المائية التي احتضنتها أخيراً الولايات المتحدة الأمريكية، وترأس البعثة حسن الزعابي عضو مجلس إدارة النادي، وضمت كلاً من عبدالله الحمادي الفائز بالمركز الأول في منافسات فئة واقف سوبر استوك، والمتسابق سلطان الحمادي الثاني في الفئة نفسها، والمركز الأول في فئة واقف محترفين استوك، والمتسابق مانع المرزوقي الثاني في فئة جالس كلاسيك، وحضر مراسم الاستقبال مهرة فلكناز أمين السر في اتحاد الرياضات البحرية، ومحمد الكمالي عضو مجلس إدارة النادي، وحسن الرمسي مدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة، والدكتور محمد عبد العظيم مستشار النادي مدير التطوير، والعديد من أسرة النادي.