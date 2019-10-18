تايسون في عز الشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر الملاكم الأمريكي السابق، الأسطورة مايك تايسون، بلياقة بدنية عالية، رغم وصوله إلى 53 سنة، وذلك في أحداث الفيديوهات الحديثة المصورة لـ"الدبابة البشرية"، مع أحد الملاكمين الجدد.

ونشر تايسون، الفيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق عليه قائلاً: "لن أعود إلى حلبة الملاكمة، ولكن يمكنني فقط دفعها للأمام، وأنا أحب التحدث إلى هذا الجيل من المقاتلين الجدد".

ويستعرض تايسون خلال الفيديو، بعض الحركات السريعة والرشيقة في الملاكمة، والتي اعتزلها منذ سنوات طويلة، بعد مسيرة حافلة بالانتصارات والإنجازات العالمية، بعد احترافه الملاكمة في سن صغيرة، ثم أصبح بطل الوزن الثقيل للمحترفين.

وتتضمن مسيرة تايسون، التتويج مرتين بطلاً للوزن الثقيل لمنظمة W.B.Cومرتين بطلاً للوزن الثقيل لمنظمة W.B.Aومرتين بطلاً للوزن الثقيل لمنظمةL.B.F.

وحقق في مبارياته الاحترافية، 50 فوزاً، ومنها 44 فوزاً بالضربة القاضية، وتلقى 6 خسائر، ومنها مباراتان بدون قرار.