الزمالك والمقاولون يواجهان اتحاد الكرة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عادت التهديدات إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجاري، وباتت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها غداً السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، مهددة بالإلغاء، بعد تأكيد مسؤولي الناديين على رفضهم خوض اللقاء، ورفض نادي المقاولون العرب محاولات اتحاد الكرة، وأرسلت إدارة النادي خطاباً رسمياً للاتحاد، أكدت فيه رفضها إقامة اللقاء، وأن تغيير مواعيد المباريات يجب أن يكون بالاتفاق، وهو ما لم يحدث، خاصة أن الفريق كان جاهزاً لمواجهة أسوان اليوم.

وتم تبديل المباراة، بعد قرار تأجيل لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، السبت، لدواعٍ أمنية، ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك المقاولون بدلاً منها، في وقت استعد فيه الأخير لمواجهة فريق أسوان، وفقاً لجدول الدوري.

وأكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون، أن إدارة النادي حرصت على مخاطبة اتحاد الكرة، وإعلان رفضها إقامة المباراة.

فيما قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يرفض خوض فريقه للقاء، وأوضح أنه ليس مقبولاً اتخاذ قرار من رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، دون وجود رئيس الاتحاد، وبدون الرجوع للناديين.