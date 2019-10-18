لورينزو مورن.. مفاجأة «الليغا»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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على الرغم من وجود أسماء رنانة في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وأندية كبرى، ورغم أنه يلعب لنادي ريال بيتيس الذي يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري بعد مرور ست جولات، إلا أن لورينزو مورن فرض نفسه كمفاجأة للموسم الجديد وهو يتصدر هدافي الدوري بستة أهداف مشاركة مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد وجيرارد مورينو هداف فياريال ومنتخب إسبانيا.

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نجح لورينزو مورن في فرض نفسه على تاريخ الدوري الإسباني، بعد أن بات أول لاعب يسجل أكثر من عدد نصف أهداف فريقه مع مرور ست جولات في الدوري، حيث سجل 6 أهداف من أصل 11 هدفاً سجلها ريال بيتيس هذا الموسم حتى الآن.

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يحمل ذكرى خاصة ليوم 14 مايو 2017، عندما حقق أول ثلاثية في مسيرته «هاتريك»، وكان ذلك في شباك فريق سبلينو ضمن دوري الدرجة الثانية عندما كان يلعب لفريق بيتيس «بي» ويشارك في الوقت نفسه مع الفريق الأول.

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تمكن من تسجيل 13 هدفاً في موسم 2016، ورغم محاولات كبار الليغا الحصول على خدماته إلا أنه فضل البقاء مع فريقه، بل ومدد عقده مع حتى 2022.

0.41

أثبت لورينزو تطوراً واضحاً جداً في المواسم الثلاثة الأخيرة بعد أن رفع متوسط تسجيله في المباراة إلى 0.41 هدف، بعد أن كان 0.27 هدف في المباراة، حتى نهاية موسم 2016.

بطاقة

الاسم: لورينزو خيسوس مورن غارسيا

تاريخ الميلاد: 30 – 12 - 1993

مكان الميلاد: ماربيلا – إسبانيا

الطول: 188 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

إستيبونا: 2012 - 2013

ماربيلا يو دي: 2013

ماربيلا أف سي: 2013 - 2014

فليز: 2014 - 2015

ريال بيتيس: 2015 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 13

عدد الدقائق: 511

الأهداف: 8

التمريرات الحاسمة: 1

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 1

محاولات على المرمى: 1.9 في المباراة

دقة التمرير: 74%

قيادة الهجمات: 2.3 في المباراة

نجم المباراة: 0

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 98%

الكرات العكسية: 96%

قيادة الهجمة: 92%

إنهاء الهجمة: 97.6%

التحكم في الكرة: 91.4%

المهام الدفاعية: 93.2%

دعم الزملاء: 95.4%