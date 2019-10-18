مهرجان عجمان البحري ينطلق 22 الجاري

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان، مهرجان عجمان البحري الأول، في منطقة المارينا 1، وذلك على مدار 11 يوماً، حيث تنطلق الفعاليات من 22 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ويأتي تنظيم دائرة التنمية السياحية في عجمان لهذا الحدث السنوي، ليجمع رياضات بحرية متنوعة، تجمع مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى عدد من المسابقات التي تجذب الهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة والتنافس بين بعضهم البعض، ولتشجيع ثقافة الرياضات المائية بين أفراد المجتمع.

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يتماشى تنظيم مهرجان عجمان البحري مع استراتيجية دائرة التنمية السياحية في تطوير القطاع السياحي، بهدف مواكبة خطة عجمان 2021، فما تتميّز به الإمارة من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، ومعالم ومواقع متميزة، ومنشآت فندقية راقية، نجحت في جذب السياح والمستثمرين إلى عجمان».

وأكد الجزيري أن مهرجان عجمان البحري، يعد إنجازاً جديداً على صعيد الترويج السياحي، إذ من المتوقع أن يضاف على أجندة السياح في المنطقة. يتضمن المهرجان خمسة أنشطة رئيسة، بما في ذلك: بطولة لصيد السمك، وبطولة فلاي بورد، وبطولة قوارب التنين، إضافة إلى سباق جت سكي ماراثون، وسباق جيت سكي دراك، ويشمل في أيامه الأحد عشر، العديد من الأنشطة الثقافية والبحرية، التي تركز على أهمية الرياضات المائية.