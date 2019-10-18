ألميريا الإسباني يغـازل نيغريدو

المصدر: دبي ـ عـدنان الغربي

أشارت بعض مصادر إعلامية إسبانية إلى أن فريق ألميريا الذي تعود ملكيته إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وضع مهاجم النصر ألفارو نيغريدو ضمن خياراته في الفترة الانتقالات الشتويـة المقبلة.

وبدأ ألميـريا الذي يلعب ضمن أندية الدرجة الثانية الإسبانية في مغازلة مهاجم النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المرة الأولى في 9 سبتمبر الماضي، عندما نشر النادي على موقعه الرسمي في تويتر تغريدة تضمنت تاريخاً مميزاً ورسالة موجهة إلى نيغريدو جاء فيها: «اليوم هو يوم خاصّ للمهاجمين، 9-9-19، هذه اللحظة المناسبة لنتذكر أحد عظماء تاريخنا الذي يضيء حالياً في نادي النصر».

وعلق مهاجم العميد قائلاً: «شكراً جزيلاً، ألميريا في القلب دائماً». ويرمز التاريخ والأرقام المضمنة في رسالة ألميريا إلى القميص رقم 9 الذي ارتداه نيغريدو في صفوفه وإلى عدد الأهداف التي سجلها في موسمه الثاني معه (19 هدفاً).

وفي المرة الثانية (الثلاثاء الماضي)، دعا النادي محبيه عبر موقعه في تويتر إلى تحريك هواتفهم لاكتشـاف من الذي كان يختبئ وراء سلسلة من الأشرطة السوداء والبيضاء، وكانت صورة نيغريدو هي الإجابـة.

ولعب نيغريدو لألميريا بين عامي 2007 و2009 ولعدة أندية كبيرة في مقدمتها ريال مدريد ومانشستر سيتي وفالنسيا ومنتخب إسبانيا.