تعاون بين «متزلجي الإمارات» ومجلس السياحة السويسري

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

أقام فريق متزلجي الإمارات مؤتمراً صحفياً أول من أمس بفندق كيمبينسكي مول الإمارات في دبي، للإعلان عن التعاون بين فريق متزلجي الإمارات ومجلس السياحة السويسري، حيث يتطلع فريق متزلجي الإمارات إلى المشاركة في أولمبياد 2026، وذلك بحضور البطل الأولمبي السويسري رامون زينهاوزرن الذي يزور دبي لأول مرة، حيث قام بممارسة التزلج داخل سكي دبي بصحبة فريق الأشبال لمتزلجي الإمارات.

حضر المؤتمر هامل القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وعلي عمر ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، وفرانك ايجمان قنصل عام جمهورية سويسرا، وإبراهيم خادم رئيس فريق متزلجي الإمارات.