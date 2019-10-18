أوزيل باق مع أرسنال حتى 2021

المصدر: لندن - أ ف ب

سيبقى صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل مع ناديه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده «في صيف 2021»، بحسب ما قال في حديث صحافي برغم عدم استخدامه أساسياً من قبل مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وقال اللاعب الدولي السابق في حديث مع موقع «ذي أثلتيك» الإلكتروني «ارتبط بعقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى انتهائه»، معلقاً على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك اوزيل أساسياً منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق «المدفعجية»، وذلك بعد موسم مخيــب في 2018-2019 «قــد تمر في ظــروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سبباً للهرب ولن أقوم بذلك».