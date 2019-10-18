مبيع قياسي لتذاكر مباراة إنجلترا وألمانيا الودية للسيدات

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أول من أمس أن تذاكر الدخول للمباراة الودّية بين منتخبي إنجلترا وألمانيا للسيدات المقررة في ملعب ويمبلي الشهر المقبل، بيعت بالكامل، ما سيشكل حضوراً قياسياً لمباراة نسائية في إنجلترا. وتقام المباراة بين المنتخبين في التاسع من نوفمبر المقبل على الملعب الشهير في لندن، والذي يتسع لنحو 90 ألف متفرج.

وسجل الرقم القياسي السابق لمباراة نسائية في إنجلترا على ملعب ويمبلي أيضا، وذلك بحضور 80023 متفرجاً المباراة النهائية لأولمبياد لندن 2012 بين الولايات المتحدة والصين، والتي انتهت بفوز الأولى 2-1. أما الرقم القياسي العالمي لعدد المتفرجين في مباراة للكرة النسائية فهو 90185 شخصا.