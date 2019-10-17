بالفيديو.. هدف رائع بضربة رأسية من منتصف الملعب

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة جمعت بين فريقي باسفورد يونايتد ويونايتد أوف مانشستر ، ضمن منافسات دوري الدرجة السابعة الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل هدف رائع بضربة رأسية من مسافة بعيدة.

وفي الدقيقة 62، حاول أحد مدافعي فريق "يونايتد أوف مانشستر"، إبعاد الكرة عن مرماه، فأرسلها طويلة إلى منتصف الملعب، ليردها مدافع "باسفورد"، ستيفان غالينسكي، بضربة رأسية من منتصف ملعب فريقه، لترتطم بالأرض، وتتجاوز حارس "يونايتد أوف مانشستر"، الذي ارتكب هفوة كبيرة بخروجه عن مرماه، لتستقر الكرة في الشباك.