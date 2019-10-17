7 فعاليات لسوق دبي الحرة في تحدي اللياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك سوق دبي الحرة، للسنة الثالثة على التوالي، في تحدي دبي للياقة البدنية، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه التحدي في نسختيه السابقتين.

ويحفل برنامج السوق الحرة لهذا العام بمجموعة من الفعاليات التي يشارك فيها موظفو المؤسسة على مدى شهر. ويستقطب التحدي، الذي يهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم، أناساً من مختلف الأعمار والقدرات، وتشارك فيه مؤسسات حكومية وشركات أعمال خاصة من خلال أنشطة متنوعة، لمدة 30 دقيقة يومياً، على مدى 30 يوماً (من18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر).

ويهدف حدث العام إلى إشراك ما يزيد على مليون شخص في فعالياته، وقد أعلنت السوق أنها ستنظم 7 فعاليات لياقة مؤسسية وتدريباً يومياً لموظفيها.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

لإطلاقه مبادرة تحدي دبي للياقة مجدداً هذا العام، وأنا سعيد بمشاركة الكثير من موظفينا في التحدي وتكريسهم لـ 30 دقيقة من وقتهم طوال 30 يوماً. وللمرة الأولى ستساهم سفيرات تنس السيدات كارولين فوزنياكي وسيمونا هاليب وإلينا سفيتولينا في الترويج لتحدي اللياقة بين طاقم عمل السوق ومتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجمهورهم الواسع».

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات سوق دبي الحرة المؤسسية للياقة نهاية الأسبوع المقبل من خلال الجري الشاطئي لمسافة 7 كم، على شاطئ الطائرات الورقية في جميرا (كايت بيتش) في 19 أكتوبر، ويتقدم المشاركين في هذه الفعالية، صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة. بينما ستقام فعالية ركوب الدراجات في 26 أكتوبر.

ويتقدم موظفي السوق الحرة المشاركين فيها، مايكل شميد، نائب أول الرئيس-دعم التجزئة، في حين تقام نهائيات الدورة السنوية لبطولة سوق دبي الحرة للبولينغ في 28 أكتوبر. إضافة إلى سباق دراغون بويتينغ في 2 نوفمبر، وجلسات اليوغا في 6 و7 نوفمبر، وحصص زومبا/‏‏بودي في 9 نوفمبر، . وفي 13 نوفمبر، تشارك فرق السوق في عدد من المسابقات.