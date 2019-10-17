3 ذهبيات للإمارات في انطلاقة موسم الترايثلون

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق لاعبو الترايثلون الإماراتيون 3 ميداليات ذهبية في سباق روي نصر للترايثلون، الذي أقيم في جبل علي بدبي بمشاركة 550 لاعباً ولاعبة، مع انطلاقة موسم سباقات الترايثلون 2019-2020.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر اللاعب محسن آل علي المركز الأول في الفئة العمرية (30-39) مسافة سبرنت (750 متراً- 20 كلم - 5 كلم)، وسيف معضد في الفئة العمرية (35-39) مسافة سوبر سبرنت (375 متراً- 10 كلم ‍- 2.5 كلم)، وعلي خليفة الكندي في الفئة العمرية (20-25) مسافة سوبر سبرنت (375 متراً- 10 كلم - 2.5 كلم).

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد جبر الذي شارك بدوره في السابق، بأن عدد المواطنين المشاركين في السباق 10 رجال و4 سيدات، وهذا مؤشر واضح لتزايد عدد المواطنين المشاركين في رياضة الترايثلون من الفئتين.