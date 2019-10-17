صلاح يتضامن مع لبنان

المصدر: لندن - وكالات

أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تضامنه مع لبنان الذي تعرض لحرائق مؤخرا، داعيا أن يحفظ الله لبنان ويبعد عنه كل شر.

وكتب صلاح عبر «تويتر»: «كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر». ومن جانبه، وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة إلى الشعب اللبناني عبر حسابه في «تويتر»، جاء فيها: «من الجميع في يونايتد إلى المتضررين من حرائق لبنان، قلوبنا معكم!». وشهد لبنان الاثنين الماضي نشوب عدد كبير من الحرائق في أكثر من منطقة، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.