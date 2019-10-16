ضاحي خلفان يتوّج شرطة دبي بدرع التفوق الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة دبي، بدرع التفوق الرياضي العام للموسم 2018-2019، المُقدم من اتحاد الشرطة الرياضي.

وذلك بعد حصولها على مجموع 261.4 نقطة، وسلم معاليه، درع التفوق العام إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس اتحاد الشرطة الرياضي.

والعميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي ، وثمّن القائد العام لشرطة دبي، الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجهود اتحاد الشرطة الرياضي من أجل النهوض بالرياضة الشرطية في الدولة، مشيداً بمشاركة جميع الفرق الرياضية الشرطية في المنافسة على درع التفوق..