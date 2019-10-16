رونالدو: الأرقام القياسية تطاردني

المصدر: كييف - وكالات

قال كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال إنه لا يتذكر عدد الأرقام القياسية التي حطمها وذلك بعد أن سجل هدفه 700 خلال مسيرته في الهزيمة 2-1 أمام أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أول من أمس.

وأبلغ رونالدو الصحفيين بعد أن سجل هدفه 95 مع منتخب بلاده «الأرقام القياسية تتحقق بشكل طبيعي ولا أبحث عنها فهي التي تطاردني». وتابع «لا يمكن لكل شخص الوصول إلى هذه الأرقام وأشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل شخص ساعد كريستيانو رونالدو على الوصول إلى مستواه الحالي».

لكن رونالدو أقر بأن الهزيمة أمام أوكرانيا قللت من بريق هذا الانجاز. وتابع «إنها لحظة رائعة في مسيرتي لكني أشعر ببعض المرارة لأننا لم نحقق الفوز. لعبنا جيداً لكننا لم ننتصر. بذلنا أقصى ما لدينا ولاحت لنا الكثير من الفرص».