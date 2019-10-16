«فيسبرجر» يتصدر السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر النمساوي بيرند فيسبرجر قائمة ترتيب المتأهلين حتى الآن للمشاركة في «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف بعد تحقيق لقبه الثاني في سلسلة روليكس والثالث هذا الموسم في البطولة الإيطالية المفتوحة.

ليؤكد مكانته في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبهذا الفوز المثير انتقل فيسبرجر من المركز الثالث إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» حيث كسب 1165 نقطة، ليكون مجموع نقاطه 4198.3 نقطة هذا الموسم، يذكر أن السباق إلى دبي هي منافسة تمدد على مدار الموسم وتغطي 45 بطولة في 26 وجهة في القارات الخمس في جدول الجولة الأوروبية.