«فيفا» يغرّم الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وقّعت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» غرامة مالية على الاتحاد السوداني لكرة القدم بلغت (30) ألف دولار لعدم التقيد بالضوابط التنظيمية في المباريات الدولية في مواجهة المنتخب السوداني ونظيره التشادي ضمن إياب الدور التمهيدي من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وأوضح الاتحاد السوداني أنه رد على خطاب «فيفا» مطالباً بحيثيات القرار، وأمهل الفيفا الاتحاد السوداني مدة (30) يوماً من أجل السداد.

من ناحيته خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاتحاد السوداني بتاريخ مباراة المنتخب الأول وضيفه «ساوتومي وبرينسيت» في الجولة الأولى من مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تقرر أن تلعب يوم 13 نوفمبر 2019، وكان الاتحاد السوداني قد طلب إقامة المباراة يوم 11 نوفمبر، لمواجهته جنوب أفريقيا في الجولة الثانية يوم 17 نوفمبر خارج السودان.