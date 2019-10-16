عقوبات تهدد المنتخب التركي بعد «التحية العسكرية»

المصدر: باريس - وكالات

بات المنتخب التركي مهدداً بعقوبات صارمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عقب مخالفته القوانين التي تمنع الإشارات السياسية في كرة القدم، واحتفل اللاعبون الأتراك بهدف التعادل أمام فرنسا (1-1) في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، أول من أمس.

ضمن منافسات الجولة الثالثة بأداء التحية العسكرية في المباراة التي أقيمت في استاد فرنسا في ضاحية سان دونيه.وسجل كان ياهان هدف التعادل في الدقيقة 82، إذ تجمع سبعة لاعبين من المنتخب بالقرب الراية الركنية، ليضعوا اليد اليمنى على الجبهة، في إشارة منهم إلى دعم الجنود الأتراك المشاركين في الهجوم التركي على الأكراد في سوريا، وهو الهجوم الذي أثار غضباً دولياً.

وأدى اللاعبون الأتراك أيضاً التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون هدف الفوز على ألبانيا .

وينتظر أن يوقع «يويفا»، الذي لا يتسامح عادةً مع هذا الأمر، عقوبات صارمة بحق المنتخب التركي.