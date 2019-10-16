«نخلة جميرا» تستعد لاستضافة فعاليات «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد «نخلة جميرا» أشهر معالم دبي العالمية، التي طورتها شركة «نخيل»، لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية في فصل الشتاء.

وذلك مع مجموعة جديدة من الأنشطة الرياضية البرية والبحرية - العديد منها مجاناً - للرياضيين المبتدئين وذوي الخبرة.

وستتحول الجزيرة إلى وجهة رياضية للتمرينات الشتوية لمدة 4 أشهر ابتداءً من 18 أكتوبر، وذلك مع فعاليات وأنشطة ومنافسات رياضية مناسبة للعائلات تغطي كل شيء بدءاً من السباحة والتجديف الواقف والملاكمة ووصولاً إلى الترايثلون. وتتزامن الكثير من هذه الفعاليات مع مبادرة «تحدي دبي للياقة 2019» التي تستمر لمدة شهر (18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر).

حيث يستضيف «ذي بوينت» في نخلة جميرا، الذي يعتبر أحد مراكز اللياقة البدنية في المدينة لمبادرة هذا العام، أكثر من 40 من الفعاليات والأنشطة المخصصة للياقة البدنية وذلك خلال الأسبوع الثاني من مبادرة 30 × 30.

وفي أماكن أخرى ضمن الجزيرة، تستضيف كل من «حديقة الاتحاد» و«ذا بورد ووك» مبادرة «دبي مدينة اللياقة» وذلك لمدة 30 يوماً، حيث سيتمكن الأشخاص من استخدام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» من خلال هواتفهم الذكية وذلك لاستلام قائمة التدريبات في منطقتهم كما ستستضيف أيضاً «ديسكفري جاردنز» أحد مجتمعات «نخيل» السكنية مبادرة «دبي مدينة اللياقة».

وقال متحدث من شركة «نخيل»: تتمتع «نخيل» بسجل حافل وناجح في دعم وتشجيع الرياضة واللياقة البدنية. تعد «نخلة جميرا» المكان المثالي للرياضات البرية والبحرية ونحن فخورون باستضافتنا لمجموعة متنوعة من الأنشطة خلال مبادرة «تحدي دبي للياقة» وفصل الشتاء في الجزيرة.