سعود بن صقر يستقبل أصحاب الإنجازات الرياضية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة «صقر بن محمد»، عدداً من أبناء الإمارة من ذوي الإنجازات الرياضية المميزة.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن القيادة الإماراتية طالما حرصت على دعم الرياضيين ورعايتهم على النحو الذي يصقل موهبتهم ويؤهلهم للتنافس ضمن أقوى التجمعات الرياضية، مشيراً إلى أن الرياضة تسمو بالأخلاق وتعكس مدى تقدم الأمم.

وقال سموه: إن الاهتمام الكبير بتنمية قطاع الرياضة وتطويره وتكريم الرياضيين المتميزين، يعكس حرص الإمارات البالغ على تعزيز رسالتها الرامية إلى تشجيع مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الشباب على ممارسة الرياضة ونشر هذه الثقافة وجعلها أسلوب حياة، وإلى المزيد من الدعم لأصحاب الهمم تقديراً لدورهم وعملاً على رفع مستوى مشاركتهم في المجالات كافة بما فيها الرياضة بوصفهم مكوناً أصيلاً من النسيج المجتمعي المتماسك الذي تنعم به الدولة.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرياضيين على ما حققوه من إنجازات، وحضهم على مواصلة العمل بجد ومثابرة للحفاظ على الأداء المميز وحصد المراكز الأولى في مختلف البطولات والمنافسات الرياضية، والتحلي بالأخلاق والقيم النبيلة لتحقيق الهدف الأسمى لكل الرياضيين وهو رفع راية الوطن وتمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية على أفضل وجه.

وخلال اللقاء، استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ناصر الكاس، رئيس مجلس إدارة جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المدربة مريم الزعابي أول إماراتية تنال درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية .

واستقبل سموه البطل فيصل الغيص الزعابي، الفائز ببطولة العالم للقوة البدنية عام 2018 ، والمركز الثاني هذا العام .

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة اللاعبين والإداريين من نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، حيث شارك لاعبو النادي في صفوف المنتخبات الوطنية وأسهموا في تحقيق إنجاز مشرف خلال الأولمبياد الخاص العالمي الذي استضافته الدولة أخيراً.