سعيد بن مكتوم وأمبر يصطادان فضية «زوجي الاسكيت» في مونديال الرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

حصد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وزميلته البريطانية أمبر هيل الميدالية الفضية، في مسابقة الزوجي المختلط لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» .

والتي نظمها الاتحاد الدولي للرماية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات نهائي كأس العالم للرماية، التي اختتمت أول من أمس، على الميادين الأولمبية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، فيما فاز بالذهبية الأمريكية كالتين كورنر والأسترالي بيتر ارجيرو بعد أن حقق 37 طبقاً وبفارق طبق واحد عن الزوجي الفضي.

وعقب الختام قام رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين واللواء الركن عبدالله المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وسلطان بن محمد الكعبي المشرف العام للبطولة بتتويج الفائزين، وأهدى عبدالله المهيري، درعاً تذكاريةً لرئيس الاتحاد الدولي، تقديراً لجهوده ودعمه للرماية العالمية والإماراتية .

كما أهدى درعاً أخرى، إلى محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف تثميناً لجهود نادي العين في إنجاح البطولة.