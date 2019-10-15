14 ميدالية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرزت فرق شرطة دبي للتايكوندو 14 ميدالية متنوعة في البطولة الإماراتية الكورية الرابعة التي أقيمت على الصالة الرياضية بنادي الشارقة.

وقد جاءت النتائج مشرفة من خلال البطولة التي جمعت العديد من المتنافسين البالغ عددهم 279 متنافساً بحضور السفير الكوري لدى الدولة كون يونغ وو، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو أحمد حمدان الزيودي.وأشاد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بالمشاركة المشرفة لفرق شرطة دبي بالبطولة.

وحصيلة الميداليات المتنوعة التي حققتها فرق شرطة دبي في ظل التنافس الكبير، مثنياً على إنجازهم الرياضي المشرف.