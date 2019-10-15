إنجاز جديد لمحمد صلاح

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تواجد اسم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول ، ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً في الدوري الإنجليزي، خلال العقد الأخير، من عام 2010 وحتى عام 2019، وفقاً للتقرير لصحيفة «ميرور» .

.وجاء صلاح في المرتبة الـ 16، باحتساب مدة تواجده مع تشيلسي، وقالت عنه الصحيفة، «لم يسجل أي لاعب في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي أهدافاً أكثر من صلاح الذي سجل في أول مواسمه رفقة ليفربول 32 هدفاً ليحصل على جائزة (الحذاء الذهبي) كهداف تاريخي للبطولة.

وجاء صلاح رفقة العديد من اللاعبين المميزين في«البريميرليغ» منهم، الحارس ديفيد دي خيا، وكيفين دي بروين.