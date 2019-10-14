بالفيديو..شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة مدوية

المصدر: البيان الإلكتروني

فجر الشاب أحمد بهاء شبيه النجم المصري محمد صلاح مفاجأة مدوية خلال لقاء تلفزيوني يوم السبت.

وكشف بهاء إنه يقوم بدور محمد صلاح في الكثير من الإعلانات من ضمنها إعلان فودافون الأخير وإعلان بيبسي .. حيث يصور صلاح الجزء الخاص به في انجلترا بينما يصور بهاء الجزء المتبقي من التصوير في مصر ، وذلك لانشغال النجم المصري محمد صلاح بالمباريات وعدم تمكنه من الحضور.

وأضاف انه تعرض لمواقف كثيرة طريفة بسبب الشبه الكبير بيني وبين صلاح ، وأبرزها حين ذهب ذات يوم إلى شارع جامعة الدول العربية للاحتفال بفوز مصر في إحدى المباريات وهناك تجمهر الناس حوله وظنوه بأنه صلاح لولا أن الشرطة أنقذته.