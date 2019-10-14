سلطان بن طحنون يتوج أبطال مونديال الرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

شهد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول من أمس، ختام منافسات رماية الأطباق من الأبراج (الاسكيت) للرجال، كما توج الأبطال في نهائي بطولة مونديال رماية الأطباق الإمارات 2019 والمقامة بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأشاد بالمستوى الفني المتميز لعمالقة اللعبة في العالم، مؤكداً أن وجود هذه الكوكبة من الرماة بالإمارات في هذه التظاهرة الرياضية التي تقام كل عامين، يعد مكسباً فنياً وتنظيمياً كبيراً، كما أثنى على التنظيم الرائع للبطولة التي تعد أقوى البطولات عالمياً ، وشارك في التتويج ، الكسندروس ديماكاكوس ممثل الاتحاد الدولي للرماية واللواء الركن عبدالله المهيري نائب رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، وعبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، وضيف البطولة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية.وتوّج الإيطالي لودي ليوكي بطلاً لرماية «الاسكيت» ، وعلى صعيد السيدات، حققت الصينية وي مينغ رقماً قياسياً عالمياً جديداً، هو 59 طبقاً.