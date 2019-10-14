اكتمال الترتيبات لبطولة «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال النسخة الثامنة من منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي ستنطلق الجمعة المقبلة على صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، وأكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة الثامنة من البطولة، وبدأ توافد الأبطال العالميين إلى أبوظبي، حيث ستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً، الأربعاء، بفندق أنانتارا القرم الشرقي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للحدث الكبير، مدير عام شركة بالمز الرياضية، وأشاد فؤاد درويش بدعم واهتمام عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته وإشرافه على تنفيذ وإنجاح الحدث.