أوزيل.. عاطل عن العمل يتقاضى 20 ألفاً بالدقيقة

المصدر: دبي ــ مجتبى فاروق

«يملك كل المواصفات التي أبحث عنها للاعب، يحدث الفارق في آرسنال»، تلك كانت كلمات أرسين فينغر المدرب السابق «للمدفعجية»، وهو يتحدث عن التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل، بينما كان أيفان غازيديس المدير التنفيذي السابق للنادي أكثر حسماً، وهو يصف الألماني بأنه أحد أفضل المواهب في الكرة العالمية، كان ذلك قبل ست سنوات، عندما تعاقد آرسنال بـ 42 مليون يورو مع اللاعب الذي يتقاضى حالياً 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن بعد هذه السنوات، بات أوزيل كارثة على خزانة النادي اللندني، حيث بات بمثابة عاطل عن العمل، وهو يلازم دكة البدلاء، إذ لم يشارك مع آرسنال هذا الموسم إلا في 142 دقيقة، أي أنه يحصل على مبلغ يقارب العشرين ألف جنيه إسترليني مقابل كل دقيقة لعب، وتحديداً 19.817 إسترلينياً مقابل الدقيقة الواحدة في الملعب هذا الموسم.

وحتى هذه الدقائق ليست كلها في البطولة الأكبر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شارك فيه مرة واحدة منذ بداية الموسم، عندما لعب لـ 71 دقيقة في اللقاء الذي تعادل فيه آرسنال مع مضيفه واتفورد 2 - 2، كما لعب مدة مماثلة في البطولة الأضعف «كأس رابطة المحترفين»، حيث لعب 71 دقيقة أيضاً أمام نوتيغهام فوريست، في اللقاء الذي انتهى بفوز آرسنال 5 - 0. ولم يكن لأوزيل أي تأثير في المباراتين، حيث لم يسجل أي هدف، كما لم يصنع أي هدف من الأهداف السبعة التي سجلها آرسنال في المباراتين.