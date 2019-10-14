أصحاب الهمم يستعدون للموسم ببطولة التسامح لألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألق أبطال «البارالمبية الإماراتية»، في ختام بطولة عام التسامح الأولى لألعاب القوى، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، على مضمار وميدان نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، وأقيمت لمعرفة مدى جاهزية أصحاب الهمم لخوض غمار الأنشطة المحلية للموسم الرياضي 2019-2020، وأسفرت النتائج، عن فوز لاعب نادي العين أحمد جاسم نواد بالميدالية الذهبية في المجموعة الأولى بسباق 100م للكراسي المتحركة، وتصدر المجموعة الثانية لاعب نادي الثقة بدر عباس الحوسني، ولفئة الإناث في سباق 100م انتزع نادي الثقة المراكز الثلاثة الأولى عبر كل من شهد علوي وريم العمودي وندى توفيق على التوالي، وفاز بسباق 200م كراسي متحركة، أحمد جاسم نواد لاعب نادي العين، وانتزع بدر عباس الحوسني لاعب نادي الثقة ذهبية سباق 200م للكراسي المتحركة، وفاز بسباق 400م لاعب نادي العين أحمد جاسم نواد. وتم تتويج الفائزين بعد نهاية المنافسة.