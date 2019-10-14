«تغريدة» حامد تفتح أبواب التكهنات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار طارق حامد، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، الجدل بسب تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، فتحت العديد من التكهنات عن علاقته بإدارة ناديه، وتسببت في إحراج الجهاز الفني لمنتخب بلاده، حيث يوجد معه في معسكر.

وكتب حامد: «انتظرت وصبرت كثيراً من أجل من أحبهم ويحبونني، لكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى»، وفتحت هذه التغريدة أبواباً لعدة تأويلات، منها تفسير البعض أنها موجهة لإدارة الزمالك، لعدم حصول اللاعب على مقدّم تعاقده، بينما فسر البعض الآخر أن هناك مفاوضات من النادي الأهلي لشراء اللاعب.

لكن أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، أكد أن ما كتبه اللاعب رسالة شخصية لا تخص النادي.