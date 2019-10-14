السودان.. جدل بشأن عقود اللاعبين

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميماً بخصوص عقود اللاعبين وتسجيلاتهم، بعد اللغط الذي دار بشأن تسجيلات وعقود اللاعبين المحترفين والهواة.

وقرر الاتحاد أن أي لاعب انتهى عقده مع ناديه في أو قبل فترة التسجيلات الأخيرة (يوليو 2019)، ولم يجدد عقده أو يقيد في ناد آخر، يوقف نشاطه، إذا كان يلعب لناديه السابق.

وأي محترف ينتهي عقده بالفترة ما بين أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، يجوز له اللعب مع ناديه حتى ديسمبر 2019م، على أن يدفع له ناديه أجراً مضاعفاً.

وأي لاعب انتهت فترة تسجيله أو ستنتهي في أو قبل ديسمبر 2019م، يواصل اللعب مع ناديه حتى التسجيلات المقبلة، ويطلق سراحه عندها، علماً بأنه حسب اللائحة ، فإن أي لاعب تم تسجيله في فترة الانتقالات الأخيرة ، ستكون فترة قيده 3 سنوات.