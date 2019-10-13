تعرف على أساطير “البريميرليغ”

المصدر: وكالات

يقترب النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من الصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي “بريميرليغ” في تاريخه

وقد بدأت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مسماها الجديد والحالي لها “بريميرليغ” في موسم 1992-1993، حيث حققه نادي مانشستر يونايتد في 13 مناسبة ثم مانشستر سيتي 4 مرات كذلك تشيلسي في 4 مناسبات ويأتي آرسنال من خلفهم ب3 تتويجات بينما حقق ليستر سيتي وبلاكبيرن روفرز اللقب مرة واحدة.

وتحتوي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه على أسماء عظيمة لأساطير مرت على هذا الدوري وأبرزهم ألان شيرار وأندي كول وتييري هنري وفرانك لامبارد وواين روني والكثير من النجوم الشهيرة.

ويملك سيرجيو أجويرو فرصة كبيرة لختم هذا الموسم وهو في المركز الثالث حيث يحتاج لتسجيل 16 هدفًا وهو أمر ممكن للغاية مع تبقي 30 لقاء في البريميرليغ حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وفيما يلي نستعرض أبرز 10 هدافين في تاريخ البريميرليغ:



1- ألان شيرار، سجل 260 هدف في 441 مباراة مع ناديي بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد

2- واين روني، سجل 208 هدف في 491 مباراة مع ناديي إيفرتون ومانشستر يونايتد



3- أندي كول، سجل 187 هدف في 414 مباراة مع أندية نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وبورتسموث وسندرلاند وفولهام ومانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز



4- فرانك لامبارد، سجل 177 هدف في 609 مباراة مع ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي



5- تييري هنري، سجل 175 هدف في 258 مباراة مع نادي آرسنال



6- سيرجيو أجويرو، سجل 172 هدف في 247 مباراة مع نادي مانشستر سيتي



7- روبي فاولر، سجل 163 هدف في 379 مباراة مع أندية ليفربول ومانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز وليدز يونايتد.



8- جيرمان ديفو، سجل 162 هدف في 496 مباراة مع أندية وست هام وتوتنهام وسندرلاند وبورنموث وبورتسموث وتشارلتون أتليتيك.



9- مايكل أوين، سجل 150 هدف في 326 مباراة مع أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وستوك سيتي.



10- ليس فيرديناند، سجل 149 هدف في 351 مباراة مع أندية توتنهام وليستر سيتي وبولتون واندررز ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز.