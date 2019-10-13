ختام رائع لـ«السوبر الإماراتي السعودي لكرة الطاولة»

المصدر: جدة - البيان الرياضي

وسط احتفالية أنيقة على أنغام كلمات أغنية الفنان حسين الجسمي «الإماراتي لأخو نوره حزامة والسعودي للإماراتي عضيد» والتي صاغ كلماتها الشاعر فايز السعيد، اختتمت أول من أمس فعاليات النسخة الأول للسوبر الإماراتي السعودي لكرة الطاولة 2019 والذي استضافته مكة المكرمة على مدار ثلاثة أيام.

وتوج الأهلي حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي 2018 ـ 2019، بطلاً للنسخة الأولى للسوبر على حساب منافسه الوصل بالفوز 3 ـ 0 في المواجهة التي احتضنتها صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وجاءت النسخة الأولى لسوبر الطاولة الإماراتي السعودي في إطار العلاقات المميزة التي تجمع الاتحادين.

وثمن حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة الإماراتي نجاح النسخة الأولى للسوبر، وقال «سعداء بالتواجد في مكة المكرمة ولمشاركة في النسخة الأولى للسوبر والتي تعكس عمق وقيمة العلاقات الرياضية بين البلدين».