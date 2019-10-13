رياضيون يقتحمون البرلمان التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

نجح عدد كبير من الإداريين الرياضيين السابقين والحاليين، في الفوز بالانتخابات التشريعية بتونس، ومن بينهم خمسة نواب من رؤساء فرق رياضية من مقاطعة القصرين، كما أن ثلاثة من إداريي النجم الساحلي، تم انتخابهم، وهم الرئيس الحالي للنادي، رضا شرف الدين، والمدير التنفيذي السابق حسين جنيح، والمحلل الرياضي الصادق قحبيش. من جهة أخرى، ومن بين الرؤساء والمسؤولين السابقين بفرق عريقة، والذين تم انتخابهم، مهدي بن غربية الرئيس السابق للنادي البنزرتي، وعلي الحفصي الرئيس السابق لجريدة توزر، والاتحاد التونسي لكرة القدم، ومنير البلطي نائب الرئيس السابق للنادي الأفريقي.