صراع العمالقة في «كراون جول»

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

نزالان للعمالقة سيشهدهما عرض WWE كراون جول، حيث سيتواجه حامل لقب WWE بروك ليسنر ضد كين فيلاسكيز بطل UFC للوزن الثقيل ، ويواجه برون سترومان الملاكم تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل والذي لم يهزم من قبل. كلتا المواجهتين ستكونان على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 31 أكتوبر.

ويعد عرض WWE كراون جول من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض، حيث سيشهد أيضاً نزالاً بين فريق هوجان «سيث رولينز وروسيف» ضد فريق فلير «راندي أورتن و كينج كوربن»، حيث سيقوم عضوا قاعة مشاهير WWE بقيادة فريقيهما في نزال 5 ضد 5 .