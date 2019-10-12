مصر تشهد أغرب مباراة في التاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الجنوب الافريقي،أحداثاً غريبة، بعد أن خالفت، باتفاق الطرفين، القوانين المتعارف عليها في كرة القدم.

وأقيمت المباراة يوم الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، دون نقل تلفزيوني بناء على رغبة المدير الفني لمصر شوقي غريب وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

لكن أحداث المباراة الغريبة لفتت أنظار الصحف المصرية، حيث أقيم اللقاء على 3 أشواط مدة كل واحد منه 30 دقيقة، وفقا لموقع "بطولات".

وأجرى المدربان 10 تغييرات لكل منتخب والغريب أن حكم اللقاء محمد معروف أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين مصري وجنوب افريقي، إلا أن المديرين الفنيين أشركا لاعبا بديلا في كل حالة، حتى يقام اللقاء بالعدد الكامل على أرضية الميدان.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس افريقيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها الشهر المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات.

وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة، إذ أن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

