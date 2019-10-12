وزيرة الرياضة السودانية تغلق صفحتها على فيسبوك

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أغلقت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة السودانية، صفحتها على "فيسبوك" مبررة الخطوة بخشيتها من الاختراق.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتشار عدد كبير من تعليقات المتفاعلين في صفحتها الذين انتقدوا عبد الحي يوسف الذي كال بعض الاتهامات للوزيرة .

وفتحت البوشي بلاغاً في مواجهته متهمةً إياه بالإساءة إليها، وأعلن مجلس الوزراء على لسان ناطقه الرسمي تضامنه مع البوشي في مواجهة عبد الحي.

وبدأ الإسلاميون المتشددون الذين يقودهم عبد الحي يوسف حملتهم ضد الوزيرة البوشي، عقب افتتاحها أول دوري في كرة القدم للسيدات في السودان نهاية الشهر الماضي، مع ان الوزيرة لم تكن سوى ضيف شرف للمناسبة وقرار تنظيم الدوري اتخذه الاتحاد السوداني لكرة القدم وفقاً للتنسيق بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ظل يدعم النشاط النسوي في كرة القدم منذ سنوات عدة.