ليفربول يطارد الرقم القياسي الأوروبي

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بعد بداية لا تشوبها شائبة لموسم الدوري الممتاز، ليفربول يهدف إلى تعزيز انتصارته المتتالية ضد منافسه المان سيتي عند ملاقاة الجار مانشستر يونايتد.

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لا يزال ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني بعيدين عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، فالأول لديه 4 أهداف فقط في المركز الـ14، والثاني يملك من الأهداف 5 أهداف يحتل بها المركز السابع في ترتيب الهدافين.

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مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يملك 3 لاعبين في المراكز الـ15 الأولى لترتيب الهدافين، حيث يحتل سيرجيو أغويرو المركز الثاني برصيد 8 أهداف متساوياً مع تامي إبراهام لاعب تشيلسي، وسجل رحيم ستيرلينغ 6 أهداف يحتل بها المركز الرابع، بينما برناردو سيلفا يحتل المركز العاشر برصيد 4 أهداف.

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عبور ليفربول عقبة مانشستر يونايتد يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، سيكون احتفالية في الريدز وقد يحمل الكثير من الأحزان في مانشستر يونايتد، فالأول سيواصل تحطيم الأرقام القياسية، بينما الأخير قد يكون مدربه سولسكاير ضحية الخسارة إن حدثت، حيث صار قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به لتراجع النتائج.

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سيمر ليفربول بثلاثة مطبات صعبة قبل الوصول للقاء مانشستر سيتي يوم 10 نوفمبر المقبل، فبعد مباراة يونايتد 20 أكتوبر، سيلعب مباراة غاية في الصعوبة أمام توتنهام، ويليها العنيد أستون فيلا يوم 2 نوفمبر المقبل، قبل لقاء السيتي المنتظر الذي سيرسم شكل المنافسة على الدوري.