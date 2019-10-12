سلطان بن طحنون يشهد حفل افتتاح نهائي مونديال الرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أقام اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم حفل افتتاح نهائي بطولة كأس العالم لرماية الأطباق، والمقامة حاليا بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، والتي تستمر حتى مساء يوم 13 أكتوبر الجاري.

وأقيم الحفل مساء أول من أمس بالقاعة الكبرى بفندق دانات منتجع العين وبحضور اللواء الركن عبد الله حميد المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وعبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، وسيف الزحمي وسعيد القاسمي وربيع العوضي أعضاء مجلس الإدارة.

حضور

كما شهد حفل الافتتاح محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وسلطان الكعبي المشرف العام على البطولة، ومبارك العرياني مدير نادي الرماية بالعين، ورجالات الاتحاد الدولي للرماية والرماة والحكام.

بدأ الحفل بكلمة راعي البطولة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والتي ألقاها نيابة عن معاليه سلطان بن محمد الكعبي المشرف العام على البطولة، والتي رحب فيها بالحضور متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات ، وأثنى على استضافة البطولة وجهود اللجنة المنظمة.. مشيداً بالكوادر الوطنية التي تقود العمل، ومتمنيا لجميع الرماة التوفيق ولرماتنا تحقيق أفضل النتائج.

وألقى اللواء الركن عبد الله حميد المهيري كلمة الاتحاد، والتي وجه فيها الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الرياضة والرياضيين.

شكر

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، على دعمهما وتسخير كافة إمكانيات نادي العين، والشكر موصول إلى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على اهتمامه بالرياضة عامة والبطولة بشكل خاص.

وقال: «لقد اعتادت دولة الإمارات أن تفتح ذراعيها لاحتضان أكبر البطولات والأحداث الرياضية بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة التي تضع شبابنا ورياضيينا في مقدمة أولوياتها».

ثقة

ثم ألقى ممثل الاتحاد الدولي للرماية الكسندر ديماكاكوس كلمة الاتحاد، والتي نقل فيها تحيات وتقدير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية.. مشيرا الى أن اختيار الاتحاد لنادي العين ليشهد نهائي كأس العالم لرماية الأطباق إنما ينبع من قناعته بإمكانيات النادي.

ووجه الشكر إلى دولة الإمارات على كرم الضيافة، كما وجه الشكر إلى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم واللجنة المنظمة.

وتابع الحضور فقرة تراثية جسدت الموروث الثقافي لدولة الإمارات بعدها تم تبادل الدروع التذكارية، حيث تلقى معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان درعا تذكارية من الاتحاد المصري للرماية قدمها اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، كما أهدى اللواء الركن عبد الله حميد المهيري درعا تذكارية وبندقية باسم الاتحاد إلى معالي راعي البطولة، وأهدت اللجنة المنظمة درعا تذكارية الى ممثل الاتحاد الدولي.