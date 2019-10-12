«الشرطة الرياضي» يقدم موعد بطولة الفرق التخصصية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اجتماعه الثالث لعام 2019 برئاسة العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة، بحضور العميد وليد سالم الشامسي عضو مجلس الإدارة، وجميع الأعضاء، وذلك في قاعة التميز بمقر وزارة الداخلية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الرياضية المدرجة على جدول الأعمال التي استعرضها العقيد عارف علي عبيد الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي أمين السر العام للمجلس.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على طلب القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم موعد بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثالثة، حيث تقرر أن تقام أواخر نوفمبر، وكذلك بطولة الشرطة لألعاب القوى الـ28 والتي تقام يومي 17 و 18 ديسمبر القادم. وقرر المجلس تسليم درع التفوق الرياضي للموسم 2018- 2019 خلال اجتماع مجلس قيادات الشرطة في نادي ضباط الشرطة بدبي الأسبوع المقبل.