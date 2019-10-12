500 دراج في الجولة التحضيرية لـ«تحدي سبينس دبي 92»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 500 دراج في الجولة التحضيرية الثانية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات، التي أقيمت صباح أمس لمسافة 65 كم على مضمار القدرة.

وأبدى العديد من الدراجين المشاركين في الحدث سعادتهم بخوض جولات التحدي التحضيرية بمسافاتها المتصاعدة التي تتيح لهم فرصة اختبار مستوى لياقتهم وتقييم تقدمهم استعداداً للمشاركة في التحدي الرئيس لمسافة 100 كم.

ومن المقرر أن تقام جولات برايم ميديكال سنتر للصغار في 28 نوفمبر في دبي أوتودروم على مسافات مختلفة (2.5 كم، 15 كم، 30 كم)، وذلك للأطفال ما بين 6 و15 سنة ، وينطلق التحدي الرئيس في 29 نوفمبر.