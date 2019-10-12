«الزغرودة» تقود تشجيع «سيدات السودان»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تنطلق الزغاريد هذه الأيام في ملاعب كرة القدم من الفتيات السودانيات، تعبيراً عن الفرح بإحراز هدف أوأداء جماعي وفردي للفرق التي يشجعنها، وصارت الزغرودة تقليداً متبعاً في التشجيع مع انطلاق أول بطولة كرة قدم سودانية رسمية للسيدات في السودان، وكانت الزغرودة قد عبرت عن نفسها من خلال الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير، واستخدمها الثوار إشارة تنبيه لانطلاق المظاهرات والمواكب المعلنة تطلقها إحدى (الكنداكات)، وهو ما أكدته أمل محمود في تصريحات لـ (البيان الرياضي) مؤكدة أنها وأخريات يعتبرن ممارسة النساء لكرة القدم من خلال منافسة رسمية يدعمها الاتحاد السوداني لكرة القدم بدعم مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، انتصاراً للثورة السودانية وللمرأة السودانية ولكل «الكنداكات».