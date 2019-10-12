الشعباني: الترجي في «مجموعة الديربيات العربية»

المصدر: تونس - صالح قادري

وضعت قرعة دور المجموعات لأبطال أفريقيا حامل اللقب الترجي التونسي في المجموعة الرابعة التي تضم فريقين عربيين هما الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري إلى جانب فيتا كلوب الكونغولي، وحول هذه المجموعة أكد معين الشعباني مدرب الترجي التونسي أنها صعبة لعوامل عدة أولها أنه لم يعد هنالك فريق قوي وآخر ضعيف، فكل الفرق التي بلغت دور المجموعات تتمتع بالحظوظ نفسها ، ثم إن المجموعة قد ضمت فريقين عربيين إلى جانب الترجي، وهكذا تعد مبارياتها بمثابة الديربيات العربية التي يصعب التكهن بنتائجها. كما أن المجموعة تضم فريقاً كونغولياً وهو فيتا كلوب الذي خاض في الموسم قبل الماضي نهائي الكونفيدرالية .

ورغم صعوبة كل فرق المجموعة إلا أن المدرب الشعباني أكد أن فريقه الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي هما المرشحان للعبور إلى الدور التالي من المسابقة.