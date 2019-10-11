من هي الحسناء التي أثارت الجدل مع محمد صلاح؟

المصدر: دبي ــ البيان

عاد محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى إثارة الجدل مجدداً، بعدما نشر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، غلاف مجلة "GQ"، والذي ظهر فيه بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية، أليساندرا أمبروسيو.

وجاءت ردود الأفعال وتعليقات جماهير الكرة المصرية، متباينة، وحملت أكثرها بعض الطرافة، بمطالبة زوجة اللاعب باتخاذ موقف حاسم مع "أبو مكة".

فيما طالب البعض الآخر، "موصلاح"، بمراجعة تصرفاته في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه قدوة للكثير من الشباب، ولابد أن يظهر بالصورة التي تبقيه مثلاً أعلى للكثيرين.

اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل/ عام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.

أليساندرا ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في عام 1996.

في 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم " ألكسندرا أومبروسيو بي سيي"، الذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة "نيكست" الإنجليزيّة، وقد وصفتها مجلة "فوربس" بالعارضة الأغلى ثمنًا في العالم.