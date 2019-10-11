«كهربا» بطل جديد لصراع قطبي مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار اسم اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بـ«كهربا»، جدلاً في الشارع الكروي المصري، خصوصاً بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك، بعد أن ألمحت تصريحات خرجت من مسؤولين بالنادي الأهلي، تفيد بانتقال اللاعب المحترف في صفوف أفيش البرتغالي، إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، خلال شهر يناير المقبل، وعزز ذلك ما يكتبه اللاعب نفسه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يلمح بأنه اقترب من العودة إلى مصر.

وبات كهربا الذي بدأ مشواره الكروي ناشئاً في النادي الأهلي، بطلاً جديداً في مسلسل الصراع التاريخي بين الأهلي والزمالك على خطف اللاعبين، وفي وقت تؤكد مصادر بالأهلي الاتفاق مع اللاعب، استبعد مرتضى رئيس نادي الزمالك، قدرة مسؤولي الأهلي على التعاقد مع «كهربا»، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه لا أحد داخل النادي الأهلي يجرؤ على التعاقد مع اللاعب، وإذا كانوا صادقين في ذلك فليكشفوا عن عقد اللاعب.

وأضاف منصور «أتحدى أن الأهلي وقع معه عقداً. لا مشكلة من انتقال كهربا للأهلي أو لأي ناد بشرط الحصول على حقي»، واستشهد بما قاله مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين السابق، بأن كهربا مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد 3 مواسم.