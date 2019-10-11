«البرية» بطل كأس القوات المسلحة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

توّج اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، القيادات واللاعبين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في ختام منافسات «بطولة القوات المسلحة الثانية للجوجيتسو 2019» التي أقيمت بالصالة الرياضية في مقر مركز التربية الرياضية العسكري.

وحصلت قيادة القوات البرية على كأس المركز الأول وقيادة حرس الرئاسة على كأس المركز الثاني بينما حصلت قيادة كلية زايد الثاني العسكرية على كأس المركز الثالث.

شارك في البطولة 166 لاعباً من الضباط والرتب الأخرى، واشتملت على منازلات لفئة العمومي من 18 - 29 سنة، وفئة الأساتذة أكبر من 30 سنة، في الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.

وتخلل اليوم الختامي تقديم عرض فني لمهارات الجوجيتسو والقتال العسكري، وتم في الختام التقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع الفائزين.