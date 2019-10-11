إعلان قرعة دوري T10 للكريكت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري «أبوظبي T10» للكريكت عن نتائج قرعة مجموعات الفرق الثمانية المشاركة في الدوري الذي سينطلق في 14 نوفمبر المقبل على أرض استاد زايد للكريكت.

ويضم الدوري مجموعتين، تشمل المجموعة الأولى أربعة فرق، هي: «بانغلا تايغرز»، و«ديكان غلادييترز»، و«دلهي بولز»، و«كارناتاكا توسكرز»، في حين تضم المجموعة الثانية فريق «نورثرن ووريورز» (بطل العام الماضي)، إلى جانب كلٍّ من «مارثا أريبيانز» و«كلاندرز»، على أن يتم الإعلان عن الفريق الثامن في وقت لاحق، إذ قام شاجي أول مولك، رئيس مجلس إدارة شركة «تي 10 سبورتس مانجمنت»، بالتمثيل عن الفريق خلال حفل قرعة المجموعات.