صلاح في متحف «فيفا»

سيتواجد اسم النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن معروضات متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في ينايـر المقبل، وذلك بعـد أن وضع اسمه ضمن أفضل لاعبي كرة القـدم على مستوى العـالم، وتألق مع فريقه الإنجليزي للموسم الثالـث على التوالي.

وقال «فيفا»، عبـر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتغريدات القصـيرة، إن محمد صـلاح سـيكون جزءاً من معـرض كرة القدم والعالـم العربـي، الذي يسـتضيفه الاتحاد الدولي بزيوريخ حتى 5 يناير 2020، ويسلط المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل، وثقافة كرة القدم في العالم العربي.

Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني